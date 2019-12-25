Песков назвал возможные темы для разговора Путина и Зеленского

Песков заявил, что искать решения по урегулирования конфликта в Донбассе во время саммита они не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским только вопросы двухсторонних отношений. Об этом информирует "РИА Новости".

По его словам, Россия не вправе обсуждать вопрос о поиске решений урегулирования ситуации в Донбассе, потому что она не является стороной конфликта. Песков отметил, что для решения этого вопроса стоит следовать минским соглашениям.

"Россия - не сторона этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственный правильный шаг для урегулирования - реализация положений Минского комплекса мер и налаживание прямого диалога с руководителями двух самопровозглашенных республик", - продолжил Песков.

Песков также отметил важность позитивных отношений между Москвой и Киевом. По его словам, Путин заинтересован в налаживании диалога со всеми странами мира, особенно с соседними государствами.

Напомним российская и украинская сторона подтвердили возможность двухсторонних очных переговоров. В настоящее время администрация президента России и офис главы Украины согласовывают даты и место встречи.

Ранее в Госдепе США поддержали минские соглашения.

Фото: Piter.tv