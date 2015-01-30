В отношении нарушителя сотрудники полиции составили пять административных протоколов.

В Красноярском крае задержали нетрезвого водителя, возвращавшегося из ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в поселке Курагино на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать автомобиль "Лада-Приора", водитель которого при виде патрульной машины попытался скрыться. После непродолжительной погони у легковушки спустило колесо.

Мужчина был задержан инспекторами ДПС. У него имелись внешние признаки опьянения. По словам задержанного, он выпил пиво в одном из заведений. В отношении нарушителя сотрудники полиции составили пять административных протоколов. Решением мирового суда ему назначено наказание в виде двух суток административного ареста.

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Видео: УМВД по Красноярскому краю