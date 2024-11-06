Под Смоленском ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, двое граждан одного из государств ближнего зарубежья организовали подпольный наркоцех в хозяйственной постройке на участке в полузаброшенной деревне. Отмечается, что оба действовали по указанию неустановленного куратора.
В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли 21 сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятая смесь содержит в своем составе более 3,4 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Тюмени полиция выявила 36 нарушителей миграционного законодательства.
Видео: УМВД по Смоленской области
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