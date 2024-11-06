В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли 21 сверток с неизвестным веществом.

Под Смоленском ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, двое граждан одного из государств ближнего зарубежья организовали подпольный наркоцех в хозяйственной постройке на участке в полузаброшенной деревне. Отмечается, что оба действовали по указанию неустановленного куратора.

В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли 21 сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятая смесь содержит в своем составе более 3,4 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени полиция выявила 36 нарушителей миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Смоленской области