Нарушитель попытался скрыться, съехав в поле.

В Красноярском крае задержали нетрезвого водителя-рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Инцидент произошел во время ночного патрулирования в селе Сухобузимском. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться, съехав в поле. Он был задержан правоохранителями.

Отмечается, что мужчина за последние несколько лет пять раз попадал в поле зрения госавтоинспекторов за управление машиной в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени в ходе рейдов выявили 15 нелегальных мигрантов.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю