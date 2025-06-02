Автоинспекторы составили в отношении задержанного административные протоколы по всем выявленным нарушениям.

В Красноярском крае пресекли поездку нетрезвого мужчины, лишенного водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в селе Имисское. Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21043 для проверки документов у водителя. Отмечается, что за рулем находился 31-летний мужчина, который был на два года лишен права управления транспортными средствами за неоднократную езду в нетрезвом виде.

На момент проверки водитель также находился в состоянии опьянения. Автоинспекторы составили в отношении задержанного административные протоколы по всем выявленным нарушениям.

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Видео: УМВД по Красноярскому краю