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В Красноярском крае объявлено ЧС из-за распространения африканской чумы
Сегодня, 9:12
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lesjasap
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В Красноярском крае объявлено ЧС из-за распространения африканской чумы

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Африканская чума заставила власти Красноярского края объявить о ЧС.

Исполняющий обязанности губернатора по Красноярскому краю Александр Усс объявил о вводе режима чрезвычайной ситуации в Березовском районе. Мера вызвана вспышкой африканской чумы у свиней.
 
Об этом стало известно из официального заявления Министерства сельского хозяйства по региону. Как сообщатся, абсолютно все особи свиней должны быть уничтожены в радиусе пяти километров. Общая численность зараженных  животных составит более тысячи. Хозяевам скота будет положена компенсация от властей.
 
Напомним, что в этом году ЧС из-за распространения африканской чумы было введено в Ростовской, Нижегородской, Псковской, Новгородской и Омской областях. 
Теги: африканская чума , красноярский край , чрезвычайная ситуация
Категории: Новости России

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