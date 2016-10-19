В Красноярском крае объявлено ЧС из-за распространения африканской чумы

Африканская чума заставила власти Красноярского края объявить о ЧС.

Исполняющий обязанности губернатора по Красноярскому краю Александр Усс объявил о вводе режима чрезвычайной ситуации в Березовском районе. Мера вызвана вспышкой африканской чумы у свиней.

Об этом стало известно из официального заявления Министерства сельского хозяйства по региону. Как сообщатся, абсолютно все особи свиней должны быть уничтожены в радиусе пяти километров. Общая численность зараженных животных составит более тысячи. Хозяевам скота будет положена компенсация от властей.

Напомним, что в этом году ЧС из-за распространения африканской чумы было введено в Ростовской, Нижегородской, Псковской, Новгородской и Омской областях.