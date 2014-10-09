В Красноярском крае экипаж ДПС помог скорой доставить в больницу младенца

В Красноярском крае экипаж ДПС помог скорой доставить в больницу тяжелобольного младенца. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что представители закона помогли машине медиков. Ранее у специального транспортного средства отказали световые и звуковые маячки. На улице Матросова бригада обратилась за помощью с патрульной службе.
На помощь медикам пришли старший лейтенант полиции Сергей Крачковский и лейтенант полиции Владимир Шестаков. Они незамедлительно включили проблесковые маячки и спецсигналы сигналы на машине, с помощью которых сопроводили скорую помощь до медицинского учреждения. Там ребенку оказали необходимую помощь. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.
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Фото и видео: официальный сайт МВД России
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