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Вчера, 15:28
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В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

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Информации о пострадавших не поступало.

В Красноярске в 24-этажном доме произошел пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 23 этаже здания загорелся балкон, а также происходило тление утеплителя с 18 по 24 этаж. Жителей с верхних этажей дома удалось эвакуировать. 

Возгорание было локализовано на площади 150 квадратных метров. Всего в тушении участвуют более 30 сотрудников МЧС и 13 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Подмосковье локализовали крупный пожар на складе.

Видео: ВК/Нетипичный Красноярск

Теги: красноярск, мчс, пожар, пожар в многоэтажке
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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