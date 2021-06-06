В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

Информации о пострадавших не поступало.

В Красноярске в 24-этажном доме произошел пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 23 этаже здания загорелся балкон, а также происходило тление утеплителя с 18 по 24 этаж. Жителей с верхних этажей дома удалось эвакуировать.

Возгорание было локализовано на площади 150 квадратных метров. Всего в тушении участвуют более 30 сотрудников МЧС и 13 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Подмосковье локализовали крупный пожар на складе.

Видео: ВК/Нетипичный Красноярск