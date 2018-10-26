Видео: мужчины лупят друг друга по лицу на фестивале за 30 тысяч рублей

Мужской чемпионат по пощечинам проходит в рамках фестиваля Siberian Power Show.

В Красноярске в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show состоялся мужской чемпионат по пощечинам. Главный приз – 30 тысяч рублей

Во время турнира мужчины должны стоять друг напротив друга и по очереди отвешивать друг другу пощечины. Между ними стоит тумба для армрестлинга, которая помогает не падать после мощного удара. Однако, некоторые падали назад себя.

Призовые 30 тысяч рублей забрал Василий Камоцкий, пощечины которого судьям показались самыми хлесткими

Фото и видео: ДЯДЯ СЕРЕЖА/ Youtube