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Под Красноярском молодой водитель сбил насмерть двух детей и мужчину на переходе

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22-летний водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе мужчину и двух его детей.

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 2 октября в Шарыпово под Красноярском. 22-летний водитель сбил на переходе мужчину и двух детей.

ДТП произошло около 21 часа на регулируемом пешеходном переходе. Водитель наехал на трех пешеходов, мужчину и двоих детей. От полученных травм мужчина 35 лет, девочка 9 лет и мальчик 7 лет скончались на месте трагедии. Это отец и его дети. 

Сообщается, что за последний год этот водитель 18 раз привлекался к административной ответственности за различного рода нарушения. Водитель место ДТП не покинул. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины смертельного ДТП. Водителя задержали.

Видео: Piter.TV

 

Фото: ВК. ЧП Красноярск

Теги: красноярск , наезд на пешеходов , новости регионов , погибли дети
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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