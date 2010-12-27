В Красноярске мать месяц скрывала от врачей перелом у 10-месячного малыша

В Красноярске мать-алкоголичка прятала ребенка, что бы не лишиться родительских прав.

Врачи из села Новая Солянка Рыбинского района оказались шокированы, когда обнаружили у 10-месячного малыша перелом плеча и термический ожог.

Как выяснилось позже, травмы ребенок получил еще месяц назад. Его мать сообщил, что мальчик упал и после этого у него образовалась опухоль правой руки. А в середине августа малыш опрокинул на себя кружку с кипятком.

Горе-мать не торопилась в больницу и только резкое ухудшение состояния сына заставило женщину обратиться к медперсоналу. По словам женщины, она пыталась вылечить сына самостоятельно.

По сообщению Следственного комитета, 27-летняя женщина вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками. Ранее она уже была лишена родительских прав на троих старших детей, поэтому боялась потерять еще одного. При этом, женщину не смущал тот факт, что ее бездействие может привести к неисправимым последствиям для младшего ребенка.

К сожалению, ребенка спасти уже не удалось. малыш умер от заражения крови.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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