На опубликованных кадрах женщина ругает матом плачущего ребенка, а также угрожает избить.

В Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На опубликованных кадрах женщина ругает матом плачущего ребенка, а также угрожает избить. Она также в грубой форме отказала дать сыну сок. В СК РФ отреагировали на это видео. Сотрудники ГСУ ведомства по региону организовали проверку на предмет истязания ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы.

Видео: Telegram / Kras Mash