В Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
На опубликованных кадрах женщина ругает матом плачущего ребенка, а также угрожает избить. Она также в грубой форме отказала дать сыну сок. В СК РФ отреагировали на это видео. Сотрудники ГСУ ведомства по региону организовали проверку на предмет истязания ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию.
Ранее мы сообщали, что в Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы.
Видео: Telegram / Kras Mash
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