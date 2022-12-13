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В Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео

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На опубликованных кадрах женщина ругает матом плачущего ребенка, а также угрожает избить.

В Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На опубликованных кадрах женщина ругает матом плачущего ребенка, а также угрожает избить. Она также в грубой форме отказала дать сыну сок. В СК РФ отреагировали на это видео. Сотрудники ГСУ ведомства по региону организовали проверку на предмет истязания ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы.

Видео: Telegram / Kras Mash

Теги: издевательства, красноярск, мать, сын
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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