В Красноярске будут судить жителя Чувашии за ложное сообщение об акте терроризма

Мужчина объяснил причину своего правонарушения.

На территории российского города Красноярска будут судить жителя Чувашии за ложное сообщение об акте терроризма. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы правоохранительных органов через социальные сети. Известно, что в начале ноября 2024 года мужчина находился в одном из ночных баров в Центральном районе краевого центра. Посетитель был состоянии алкогольного опьянения, поэтому позвонил в службу "112" и уведомил специалистов о минировании клуба. на место происшествия прибыли оперативники. Они тщательно проверили помещение, но не обнаружили предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Вскоре злоумышленник был установлен, задержан на месте происшествия. пресс-служба МВД РФ

Позже нарушитель общественного спокойствия объяснил свой поступок тем, что хотел ускорить приезд экстренных служб. В клубе у него произошла словесная перепалка с другим посетителем. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело. Материалы расследования отправлены в судебную инстанцию для изучения по существу. Подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Москве задержан участник аферы по хищению 4 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа