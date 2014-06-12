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В Красносельском районе неизвестный угнал иномарку за 1,7 млн рублей

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Машина 2020 года выпуска.

В Красносельском районе неизвестный угнал иномарку за 1,7 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. На кадрах, можно увидеть, как к машине подходит неизвестный в капюшоне, после он садится в машину и уезжает. 

Утром в дежурную часть через "112" поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что у дома неизвестный похитил его автомобиль – Hyundai Tucson 2020 года выпуска. Стоимость автомобиля – 1,7 млн рублей. Иномарку мужчина взял в кредит в сентябре прошлого года. 

Ранее мы писали, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.

Видео: Piter.tv

Теги: автомобиль, угон
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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