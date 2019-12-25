Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что в Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Инцидент произошел на улице Тамбасова. Как оказалось, 53-летний мужчина избивал 25-летнего парня. В этот момент рядом проходила участковая, которая задержала нападавшего и доставила его в отдел.
Как оказалось, мужчина напал на молодого человека из-за того, что ему приглянулась его сумка. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что гнилой труп мужчины всплыл у набережной Макарова.
Фото:pixabay
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