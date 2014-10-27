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В Красносельском районе угнали "Мерседес" стоимостью 14 млн. рублей
Сегодня, 9:54
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lesjasap
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В Красносельском районе угнали "Мерседес" стоимостью 14 млн. рублей

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Из автосалона под Петербургом украли дорогущую иномарку.

Из автосалона в Красносельском районе угнали дорогую иномарку. Инцидент произошел в Старо-Паново вечером 18 сентября.
 
В правоохранительные органы обратился директор автосалона, который располагается на Таллинском шоссе, 157. Как стало известно следствию, пропал Mercedes-Benz G-klasse AMG 2017 года выпуска. Автомобиль был еще без номеров,
Стоимость такой машины оценивается в 15 млн. рублей. Документы на собственность находятся в московском офисе компании, которая владеет салоном. 
 
В настоящее время следствие изучает материалы дела.
Теги: красносельский район , мерседес , угон автомобиля
Категории: Новости СПб

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