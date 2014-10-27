В Красносельском районе угнали "Мерседес" стоимостью 14 млн. рублей

Из автосалона под Петербургом украли дорогущую иномарку.

Из автосалона в Красносельском районе угнали дорогую иномарку. Инцидент произошел в Старо-Паново вечером 18 сентября.

В правоохранительные органы обратился директор автосалона, который располагается на Таллинском шоссе, 157. Как стало известно следствию, пропал Mercedes-Benz G-klasse AMG 2017 года выпуска. Автомобиль был еще без номеров,

Стоимость такой машины оценивается в 15 млн. рублей. Документы на собственность находятся в московском офисе компании, которая владеет салоном.

В настоящее время следствие изучает материалы дела.