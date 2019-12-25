В Красном Селе сгорел ангар

В воскресенье, 31 мая, жители Красносельского района заметили пожар.
По информации ГУ МЧС, на улице Юных пионеров, 38, горел ангар. Вскоре пламя распространилось до 15 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 45 минут. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара неизвестны.
Ранее мы писали, что в Уманском переулке загорелось офисно-производственное здание.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все