В Красном Селе сгорел ангар

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 31 мая, жители Красносельского района заметили пожар.

По информации ГУ МЧС, на улице Юных пионеров, 38, горел ангар. Вскоре пламя распространилось до 15 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 45 минут. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара неизвестны.

Ранее мы писали, что в Уманском переулке загорелось офисно-производственное здание.

Фото: pixabay