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В Красном Селе сгорел ангар
Сегодня, 21:30
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smirenny

В Красном Селе сгорел ангар

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Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 31 мая, жители Красносельского района заметили пожар. 

По информации ГУ МЧС, на улице Юных пионеров, 38, горел ангар. Вскоре пламя распространилось до 15 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 45 минут. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара неизвестны.

Ранее мы писали, что в Уманском переулке загорелось офисно-производственное здание.

Фото: pixabay

 

Теги: пожар, сгорел ангар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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