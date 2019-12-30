Камеры наблюдения помогли полицейским задержать злоумышленника в Красногвардейском районе

По предварительной информации, мужчина находится в больнице.

В Красногвардейском районе Петербурге в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина.По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в ночь на 11 января в полицию Красносельского района поступил звонок о том, что у д.17 по ул. Красногородской бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что при госпитализации мужчина сообщил, что в его отношении никаких противоправных действий не совершалось.

Однако после изучения видеозаписей с места происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека 2003 года рождения по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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