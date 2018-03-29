Видео жёсткого ДТП: в Красногвардейском районе перевернулась "Газель"

Девушку на легковушке госпитализировали.

На перекрёстке ул. Передовиков и Индустриального пр. произошло страшное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Днём 29 марта на перекрёстке улицы Передовиков и Индустриального проспекта произошло ДТП с участием "Газели" и "Форд Фокуса".

Во время столкновения "Газель" перевернулась и из кузова автомобиля выпал груз.

Известно, что девушку, под управлением "Форд" увезли на скорой. А мужчина "сам дошёл до реанимации с перевязанной головой", - уточняют очевидцы.

"Газель" поставили обратно на колёса, но кузов осталась на асфальте.

Видео и фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург