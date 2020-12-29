В Красногвардейском районе открыли два новых спортивных объекта

Прийти сюда могут любители активного образа жизни свободно.

На территории школы №187 появилась спортивная площадка. Она включает в себя дорожку для бега, футбольное и баскетбольное поле и воркаут-зону.

"Площадка в первую очередь для школьников. Она приспособлена для сдачи нормативов ГТО. Вы видели там не только футбольное поле, но и волейбольное, возможность поиграть в баскетбол, потому что там есть отделение дополнительного образования и для всех, кто живет рядом".

Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

Также была открыта хоккейная коробка на улице Маршала Тухачевского, 3. С приходом холодов корт будет превращаться в хоккейное поле.

"Здесь будет инструктор, лед. Бесплатно можно будет приходить в определенные часы, когда инструктор будет проводить определенные уроки тем, кто хочет научиться кататься на коньках".

Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

Вход на объекты свободный.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv.