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В Красногвардейском районе открыли два новых спортивных объекта

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Прийти сюда могут любители активного образа жизни свободно.

На территории школы №187 появилась спортивная площадка. Она включает в себя дорожку для бега, футбольное и баскетбольное поле и воркаут-зону. 

"Площадка в первую очередь для школьников. Она приспособлена для сдачи нормативов ГТО. Вы видели там не только футбольное поле, но и волейбольное, возможность поиграть в баскетбол, потому что там есть отделение дополнительного образования и для всех, кто живет рядом".
Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

Также была открыта хоккейная коробка на улице Маршала Тухачевского, 3. С приходом холодов корт будет превращаться в хоккейное поле. 

"Здесь будет инструктор, лед. Бесплатно можно будет приходить в определенные часы, когда инструктор будет проводить определенные уроки тем, кто хочет научиться кататься на коньках".
Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

Вход на объекты свободный.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv.

Теги: спортивная площадка, школа 187
Категории: Репортажи, Новости СПб, Лента новостей,

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