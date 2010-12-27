В Краснодарском крае задержали семью людоедов

Супруги из Краснодара признались в расправе над 30 жертвами.

Представители следственного комитета в России подтвердили информацию о том, что на Кубани была задержана семья людоедов. Подозреваемые в каннибализме задержаны. Факт поедания людей был установлен благодаря фотографиям, которые обнаружили в телефонах преступников.

Известно, что несколько дней назад на территории авиационного училища в Краснодаре были обнаружены останки женского тела в пакете и ведре. По данному делу задержан 35-летний местный житель. Правоохранительные органы смогли выйти на злоумышленника благодаря находке свидетеля, который обнаружил на улице потерянный телефон. В нем находились доказательства убийств и расленения жертвы.

В настоящее время подтверждено убийство только одного человека. Однако, по сообщениям СМИ Краснодарского края, семья людоедов могла совершать преступления с 1999 года. На их счету предположительно от семи до тридцати жертв. Преступники не просто ели людей, а также и делали из мяса консервы.

По информации оперативников, супруги сначала усыпляли жертв эфиром и корваломом, а затем расправлялась с ними. В доме у пары нашли семь пакетов с частями тел разных людей.