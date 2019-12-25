В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае до 21 июля продлили режим повышенной готовности. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев.
Ограничительный меры, введённые из-за пандемии COVID-19, продолжат действовать. Запрещены массовые мероприятия, а ряд учреждений, которые могут работать, должен соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
В регионе действует масочный режим. Гости Кубани должны соблюдать социальную дистанцию.
Ранее под Анапой на пляже в песке погиб 8-летний мальчик.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все