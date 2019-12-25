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В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 14:43
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matveyvn

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

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Гости Кубани должны соблюдать социальную дистанцию.

В Краснодарском крае до 21 июля продлили режим повышенной готовности. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев.

Ограничительный меры, введённые из-за пандемии COVID-19, продолжат действовать. Запрещены массовые мероприятия, а ряд учреждений, которые могут работать, должен соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

В регионе действует масочный режим. Гости Кубани должны соблюдать социальную дистанцию.

Ранее под Анапой на пляже в песке погиб 8-летний мальчик.

Теги: краснодарский край, кубань, режим повышенной готовности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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