В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб. Об этом журналистам телеканала "360" рассказали представители регионального управления МВД. В настоящее время представители закона устанавливают личность злоумышленника. В социальных сетях распространился ролик, на котором неизвестный молодой человек сначала подбегает к потерпевшему со спины, а затем бьет его по голове. Очевидцы уточнили, что до этого стороны конфликта долго спорили о пропуске юноши в заведение.
Проводится проверка, устанавливается личность мужчины, совершившего нападение на другого гражданина, из-за которого последний получил телесные повреждения. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение.
пресс-служба МВД России
Правоохранители добавили, что пострадавший охранник получил непроникающее ножевое ранение в голову, после чего был госпитализирован в местную больницу.
Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара.
Фото и видео: Youtube/CluB St. 159
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