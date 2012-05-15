Полиция разыскивает преступника, попавшего на запись видеокамеры.

В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб. Об этом журналистам телеканала "360" рассказали представители регионального управления МВД. В настоящее время представители закона устанавливают личность злоумышленника. В социальных сетях распространился ролик, на котором неизвестный молодой человек сначала подбегает к потерпевшему со спины, а затем бьет его по голове. Очевидцы уточнили, что до этого стороны конфликта долго спорили о пропуске юноши в заведение.

Проводится проверка, устанавливается личность мужчины, совершившего нападение на другого гражданина, из-за которого последний получил телесные повреждения. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение. пресс-служба МВД России

Правоохранители добавили, что пострадавший охранник получил непроникающее ножевое ранение в голову, после чего был госпитализирован в местную больницу.

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Фото и видео: Youtube/CluB St. 159