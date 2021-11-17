За кандидата проголосовало подавляющее большинство местных депутатов.

Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара. Во время заседания областной думы такое заявление сделала председатель парламента Вера Галушко. Чиновник избран на пост 17 ноября по результатам конкурса. В финальном отборе принимали участие пятеро кандидатов. За Алексеенко отдали голоса 40 из 46 присутствующих политиков.

В результате тайного голосования наибольшим количеством голосов главой МО город Краснодар избран Алексеенко Андрей Анатольевич… Решение принято… Подписываю решение об избрании главы муниципального образования город Краснодар. Можно и похлопать. Вера Галушко, председатель думы

Напомним, что прошлый градоначальник Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября. Он получил депутатский мандат в федеральной Государственной Думе. С 4 по 29 октября заявки на пост в Краснодаре подали 24 человека.

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Фото и видео: YouTube / ГорДума Краснодара