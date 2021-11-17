Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара. Во время заседания областной думы такое заявление сделала председатель парламента Вера Галушко. Чиновник избран на пост 17 ноября по результатам конкурса. В финальном отборе принимали участие пятеро кандидатов. За Алексеенко отдали голоса 40 из 46 присутствующих политиков.
В результате тайного голосования наибольшим количеством голосов главой МО город Краснодар избран Алексеенко Андрей Анатольевич… Решение принято… Подписываю решение об избрании главы муниципального образования город Краснодар. Можно и похлопать.
Вера Галушко, председатель думы
Напомним, что прошлый градоначальник Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября. Он получил депутатский мандат в федеральной Государственной Думе. С 4 по 29 октября заявки на пост в Краснодаре подали 24 человека.
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Фото и видео: YouTube / ГорДума Краснодара
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