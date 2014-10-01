В Красненькой речке нашли труп бездомного с татуировкой на груди

На мужчине были двойные штаны и двойные носки, на шее висел кулон в виде ангела.

Накануне в Кировском районе Петербурга нашли труп мужчины. Тело лежало в Красненькой речке и было покрыто грунтом и водорослями. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп без видимых признаков насильственной смерти обнаружили возле дома №98/2 на проспекте Стачек во время очистки правого берега. Мужчина был одет в куртку, свитер, водолазку и футболку. Также на нем были двойные штаны и двойные носки, ботинки.

В карманах нашли три банковские карты, на шее висел кулон в виде ангела. Также на груди была выбита татуировка в виде круга и продольных полос.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 58-летний ранее судимый бездомный, уроженец Кемеровской области. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее петербуржец до смерти изрезал ножом мужа экс-сожительницы.

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