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В Костромской области под "Уралом" провалился мост
Сегодня, 16:38
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MShaffter

В Костромской области под "Уралом" провалился мост

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Деревянный мост был построен 10 лет назад.

Под Костромой под самосвалом провалился мост, построенный 10 лет назад.

ЧП произошло накануне, 27 июля, в районе обеда. Под "Уралом", который вез песок, провалился деревянный мост, построенный 10 лет назад через речку Тебзу возле деревни Барское в Галичском районе, сообщается в одном из пабликов Костромской области во ВКонтакте. 

В происшествии никто не пострадал. В администрации района сообщили, что водитель грузовика превысил допустимую нагрузку в 7 тонн. В тоже время перед мостом нет никаких ограничительных знаков. Из-за обрушения деревянной переправы нарушено автосообщение с 5 деревнями. Уже ведутся подготовительные работы по восстановлению дорожной переправы.

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Галичский"

Теги: новости костромы, новости кстромской области, рухнул мост
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

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