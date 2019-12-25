В Костромской области под "Уралом" провалился мост

Деревянный мост был построен 10 лет назад.

Под Костромой под самосвалом провалился мост, построенный 10 лет назад.

ЧП произошло накануне, 27 июля, в районе обеда. Под "Уралом", который вез песок, провалился деревянный мост, построенный 10 лет назад через речку Тебзу возле деревни Барское в Галичском районе, сообщается в одном из пабликов Костромской области во ВКонтакте.

В происшествии никто не пострадал. В администрации района сообщили, что водитель грузовика превысил допустимую нагрузку в 7 тонн. В тоже время перед мостом нет никаких ограничительных знаков. Из-за обрушения деревянной переправы нарушено автосообщение с 5 деревнями. Уже ведутся подготовительные работы по восстановлению дорожной переправы.

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Галичский"