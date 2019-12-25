На Алтае под грузовиком обрушился мост

Предварительно установлено, что водитель нарушил правила, проигнорировав знак ограничения массы.

Сегодня, 15 октября, на участке региональной дороги Тулой — Бийка в Турочакском районе Республики Алтай произошло частичной обрушение моста через реку Чуйка, сообщает "Инцидент Барнаул".

Предварительно установлено, что водитель проигнорировал знак ограничения массы для проезда по этому мосту. Там стоит знак с ограничением в 8 тонн. Масса порожнего грузовика 12 тонн плюс масса перевозимого груза.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Возводится временная переправа через реку.

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Фото: ВК, Инцидент Барнаул