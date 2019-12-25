В Костромской области чиновник развращал несовершеннолетних школьниц

Следствием установлены 3 жертвы педофила. Сейчас проверяются данные о других жертвах извращенца.

Чиновник администрации одного из поселений в Костромской области совращал несовершеннолетних через интернет.

МВД РФ по Костромской области сообщает, что ими задержан мужчина 1985 года рождения, который подозревается в развратных действиях с несовершеннолетними. Сотрудники МВД установили, что в период с конца 2017 года по середину 2018 года мужчина сознательно знакомился в соцсетях с девочками, которым не исполнилось 16 лет. Он просил им присылать фото и видео интимного содержания. Сам неоднократно присылал своим жертвам порнографические материалы.

Сейчас мужчину задержали и отправили в СИЗО. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста". Сейчас следствию известно о 3 жертвах извращенца. Проверяется причастность подозреваемого в связах с другими школьницами.

Местные СМИ сообщают, что подозреваемый извращенец до задержания работал в сельской администрации под Костромой.

Сегодня ранее: В Астрахани учительница подозревается в сексуальной связи с 15-летним школьником.

Фото: Piter.TV