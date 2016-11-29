В Копорье и Тайцах попытались скрыть убийство путем сожжения трупов

Полиция обнаружила два сожженных трупа в разных частях Ленобласти.

В Ленинградской области сожгли трупы убитых людей. Инциденты произошли в Копорье и Тайцах.

Стало известно, что около десяти часов утра 25 сентября вблизи села Копорье был обнаружен обгоревший труп мужчины 25-30 лет. Его нашли в лесополосе в кострище, за 15 км от населенного участка. На теле были видны следы насильственной смерти. Ноги и руки жертвы были связаны проволокой, а на правой стороне грудины имелись три ранения. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

В этот же день около половины седьмого вечера в километре от поселка Тайцы в Гатчинской районе обнаружили еще один обгоревший труп. Он находился в поле в сгоревшем автомобиле “Газель”. Следствие установило, что фургон принадлежал 53-летнему петербуржцу.

Информации о том, связаны ли два этих убийства, нет. В настоящее время останки обоих тел направлены в морг для установления причин смерти и других обстоятельств произошедшего.