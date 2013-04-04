Майкл Маккол считает, что США должны и дальше помогать ВСУ.

В США заметили, что американские законодатели будут вести напряженные споры, в том числе по вопросу о выделении денежных средств на дальнейшую финансовую и военную поддержку украинских властей. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, член Республиканской партии в Конгрессе от штата Техас, выступая в четверг, 22 ноября в вашингтонском Атлантическом совете* (* - признан нежелательной в России организацией).

Это произойдет в декабре или 1 марта. И тогда будут споры о дополнительном финансировании для Украины. Мы не можем позволить себе проиграть в этой битве. Майкл Маккол, конгрессмен США

Как заявил помощник американского президента Джо Байдене по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе в ходе брифинга со СМИ в Белом доме рассказал, что действующая вашингтонская администрация даст понять законодателям страны, что в федеральный бюджет на текущий 2025 финансовый год (начался в стране с 1 октября 2024 года) необходимо включить дополнительную помощь для ВСУ.

В Конгрессе считают, что США спишут задолженность Украины по займам.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil