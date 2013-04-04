Майкл Маккол напомнил о том, что Вашингтон простил ленд-дил Британии.

В США рассказали о том, что Вашингтон, вероятнее всего, спишет задолженность киевского режима по предоставленным Украине американским займам. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, член Республиканской партии в Конгрессе от штата Техас, выступая в четверг, 22 ноября в вашингтонском Атлантическом совете* (* - признан нежелательной в России организацией).

Я знаю, что займы - это серьезный вопрос. Но во время Второй мировой войны у нас был ленд-лиз, и мы простили много займов Соединенному Королевству. И, думаю, мы сделаем то же самое с Украиной. Майкл Маккол, конгрессмен США

Напомним, что днем ранее руководитель пресс-слжбы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер указал на брифинге СМИ, что Госдеп уведомил законодателей на текущей неделе о намерении списать часть государственного долга Киева в размере 4,65 миллиардов долларов. Дипломат пояснил, что у Конгресса есть возможность принять резолюцию о несогласии для того, чтобы отменить это списание.

Конгрессмен Маккол заявил, что США должны бороться на Тайване против Китая ради свободы.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil