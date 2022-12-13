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Конгрессмен Маккол заявил, что США должны бороться на Тайване против Китая ради свободы

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Политик из США не считает, что ситуация напоминает попытку Вашингтона захватить запасы нефти на Ближнем Востоке.

Американский конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол заявил, в эфире местного телеканала NBS News  о том, что власти США должны бороться на острове Тайване против Китая ради свободы и демократии. Журналисты спросили у законодателя о том, почему гражданам страны должно быть не все равно о том, что происходит в этом регионе и за что им может быть придется проливать кровь и тратить собственные ресурсы для защиты острова от Пекина.

Никто не хочет. НАТО там нет, но есть наши партнёры... Через этот регион идёт около 50% международной торговли и что гораздо важнее, что TSMC поставляет 90% современных чипов. Если Китай захватит или повредит это производство, мы окажемся в кошмаре.

Майкл Маккол, конгрессмен США

Ведущий задал гостю уточняющий вопросо том, похожа ли ситуация с Тайванем на период 70-х и 80-х годов XX века, когда американские власти тратили большие суммы денежных средств и военных ресурсов на  Ближнем Востоке ради нефтяных запасов. Журналист спросил о том, является ли проблема с КНР "версией XXI века". На этот вопрос конгрессмен ответил, что по его мнению, речь идет о свободе и демократии.

Белый дом не видит признаков "неизбежного" применения Китаем силы в отношении Тайваня.

Фото и видео: Telegram / NBC News

 

Теги: ближний восток, китай, конгресс, майкл маккол, тайвань, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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