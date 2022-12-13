Конгрессмен Маккол заявил, что США должны бороться на Тайване против Китая ради свободы

Политик из США не считает, что ситуация напоминает попытку Вашингтона захватить запасы нефти на Ближнем Востоке.

Американский конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол заявил, в эфире местного телеканала NBS News о том, что власти США должны бороться на острове Тайване против Китая ради свободы и демократии. Журналисты спросили у законодателя о том, почему гражданам страны должно быть не все равно о том, что происходит в этом регионе и за что им может быть придется проливать кровь и тратить собственные ресурсы для защиты острова от Пекина.

Никто не хочет. НАТО там нет, но есть наши партнёры... Через этот регион идёт около 50% международной торговли и что гораздо важнее, что TSMC поставляет 90% современных чипов. Если Китай захватит или повредит это производство, мы окажемся в кошмаре. Майкл Маккол, конгрессмен США

Ведущий задал гостю уточняющий вопросо том, похожа ли ситуация с Тайванем на период 70-х и 80-х годов XX века, когда американские власти тратили большие суммы денежных средств и военных ресурсов на Ближнем Востоке ради нефтяных запасов. Журналист спросил о том, является ли проблема с КНР "версией XXI века". На этот вопрос конгрессмен ответил, что по его мнению, речь идет о свободе и демократии.

Белый дом не видит признаков "неизбежного" применения Китаем силы в отношении Тайваня.

Фото и видео: Telegram / NBC News