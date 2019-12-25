В Комздраве рассказали о количестве инсультов среди петербуржцев

К риску развития инсульта приводят высокое артериальное давление, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, нарушение жирового обмена.

Проблема инсультов среди жителей Петербурга не теряет своей актуальности. Такое заявление сделали в Комитете по здравоохранению.

В конце 1990-х уровень заболеваемости инсультом составлял 450-520 случаев на 100 тысяч человек, сегодня – 375-415 случаев на 100 тысяч. Ежегодно заболевают 20-22,2 тысячи петербуржцев. При этом 80-82% случаев приходятся на ишемический инсульт, 10-12% – геморрагический, 7-10% – транзиторные ишемические атаки.

К риску развития инсульта приводят высокое артериальное давление, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, нарушение жирового обмена. Все эти факторы приводят к сужению артерий, которые питают сердце и головной мозг.

Фото: Piter.TV