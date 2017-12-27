В Колпино на одном пожаре погиб человек, на другом - получил ожоги

За 8 января в Колпино произошло сразу два пожара.

Утром 8 января в Колпинском районе произошли два пожара, в котором погиб один человек, еще один получил серьезные ожоги.

Сообщается, что первый инцидент случился в половине седьмого утра. Тело неизвестного обнаружили на пепелище в бесхозном доме на берегу реки Ижоры. Эксперты не могут определить пол и возраст жертвы.

Через некоторое время в полицию поступил звонок от НИИ скорой помощи. Медики рассказали, что к ним привезли пациента в тяжелом состоянии. Мужчину забрали из города Колпино с Загородной улицы, 17. У пострадавшего диагностированы ожоги различных частей тела. Позже выяснилось, что по данному адресу горел деревянный дом. На месте работали пожарные. Ликвидировать пламя специалистам удалось в четыре часа утра 8 января.