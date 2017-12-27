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В Колпино на одном пожаре погиб человек, на другом - получил ожоги
Сегодня, 9:02
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lesjasap
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В Колпино на одном пожаре погиб человек, на другом - получил ожоги

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За 8 января в Колпино произошло сразу два пожара.

Утром 8 января в Колпинском районе произошли два пожара, в котором погиб один человек, еще один получил серьезные ожоги. 
 
Сообщается, что первый инцидент случился в половине седьмого утра. Тело неизвестного обнаружили на пепелище в бесхозном доме на берегу реки Ижоры. Эксперты не могут определить пол и возраст жертвы.
 
Через некоторое время в полицию поступил звонок от НИИ скорой помощи. Медики рассказали, что к ним привезли пациента в тяжелом состоянии. Мужчину забрали из города Колпино с Загородной улицы, 17. У пострадавшего диагностированы ожоги различных частей тела. Позже выяснилось, что по данному адресу горел деревянный дом. На месте работали пожарные. Ликвидировать пламя специалистам удалось в четыре часа утра 8 января. 
Теги: загородная улица , колпино , колпинский район , пожар , река ижора
Категории: Новости СПб

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