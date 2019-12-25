В Колпинском районе нашли мины и снаряд времен ВОВ

Боеприпасы вывезли силами Западного военного округа.

В минувшую субботу, 26 сентября, в поселке Шушары обнаружили снаряд времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Боеприпасы нашли на Сарицкой улице при проведении земляных работ в поле. Местные жители откопали две минометные мины и три гранаты. После в лесном массиве в поселке Саперный был обнаружен артиллерийский снаряд.

На место незамедлительно прибыли саперы. Боеприпасы вывезли силами Западного военного округа.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Сосновка нашли труп мужчины.

Фото:Piter.TV