В Колпинском районе мужчина за рулем автобуса сбил насмерть женщину

В Петербурге женщина погибла от наезда автобусом.

Ночью 8 марта произошло смертельное ДТП в Колпинском районе Петербурга. По предварительной информации 8 марта в 00.10 по адресу Колпинский район, перекрёсток улицы Тверской и улицы Ремизова был совершен наезд на женщину-пешехода, в результате чего она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.

Водитель 1977 года рождения находясь за рулем автобуса "ЛИАЗ" на регулируемом пешеходном переходе наехал на женщину-пешехода 1974 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка.