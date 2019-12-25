Обматеривший полицейских в Колпино мужчина стал фигурантом уголовного дела

Пьяный петербуржец стал фигурантом уголовного дела после того, как публично оскорбил двух инспекторов ДПС. Об этом сообщила пресс-служба петербургского следкома.
Как выяснилось, ночью 23 апреля 37-летний мужчина, находящийся у дома №59 по проспекту Ленина в Колпино, обматерил полицейских. Таким образом петербуржец унизил достоинство правоохранителей и подорвал их авторитет. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела еще не завершено.
Ранее мы писали, что попавшая под обстрел в отеле 18-летняя девушка-администратор лишилась глаза.
Фото: пресс-служба следкома
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