В Колпино в квартире "чёрного копателя" обнаружили снаряды времён ВОВ

В Колпино в крватире "чёрного копателя" обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны.
Вечером 14 марта в Колпино на Комсомольском канале, 28 в квартире "чёрного копателя" обнаружили оружие, мины и гранаты времен ВОВ.
На данный момент на месте работают специальные службы. Взрывотехники выносят наружу все обнаруженные снаряды в коробках.
Также ранее на месте были сотрудники скорой помощи и пожарные. Сейчас работают только взрывотехники.
Сообщается, что никакой опасности для жильцов нет. Эвакуация местных жителей не проводилась.
Видео: Piter.TV