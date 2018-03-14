В Колпино в квартире "чёрного копателя" обнаружили снаряды времён ВОВ

Эвакуация местных жителей не понадобилась.

В Колпино в крватире "чёрного копателя" обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны.

Вечером 14 марта в Колпино на Комсомольском канале, 28 в квартире "чёрного копателя" обнаружили оружие, мины и гранаты времен ВОВ.

На данный момент на месте работают специальные службы. Взрывотехники выносят наружу все обнаруженные снаряды в коробках.

Также ранее на месте были сотрудники скорой помощи и пожарные. Сейчас работают только взрывотехники.

Сообщается, что никакой опасности для жильцов нет. Эвакуация местных жителей не проводилась.

Видео: Piter.TV