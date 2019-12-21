В Колпино более 50 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

Работы могут затянуться на 20 часов.

В Колпинском районе Петербурга в результате прорыва трубы 52 дома остались без тепла, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

О технологическом нарушении с незначительным выходом теплоносителя на поверхность на улице Губина, 12 стало известно около четырех часов ночи. Сотрудники аварийной бригады локализовали дефект в 04:40.

По состоянию на 09:45 центральное отопление и горячее водоснабжение ограничено в 52 жилых зданиях. Специалисты ТЭКа обещают подключить их на резервные схемы теплоснабжения.

"По нормативам на восстановительные работы на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, но теплоэнергетики справятся раньше", – пишут ремонтники.

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Видео: vk.com/kolpino