В Колпине 4-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу из-за травмы головы

В Колпинском районе малышка упала в ванне и получила закрытую черепно-мозговую травму головы.

В Колпинском районе четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы. Сообщается, что ребенок упал в ванной.

Пострадавшую привезли в Детскую больницу около 11 утра 30 ноября. Пациентку забрали из жилой квартиры по бульвару Трудящихся. Медики диагностировали у малышки закрытый перелом затылочной кости ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время врачи оценивают ее состоянии как тяжелое.

Сообщается, что девочка поскользнулась в ванне еще вечером 29 ноября, но “скорая помощь” была вызвана только утром. Сотрудники полиции расследуют данную ситуацию. Специалисты считают, что несчастье произошло из-за недосмотра родителей. Отметим, что семья считается благополучной и не стоит на учете в правоохранительных органах и органах опеки.