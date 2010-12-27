В Кольском заливе разлилась нефть

В Кольском заливе обнаружили пятно из нефтепродуктов, сдвигающееся в сторону Мурманска.

Как сообщает "Фонтанка", разлив нефтепродуктов в Кольском заливе обнаружили около дома № 10 по Привокзальной улице. Пятно уже движется в сторону Мурманска.



Специалистам удалось определить источник разлива опасных отходов. Он находится в 8 м от берега на глубине 2 м ,где установлена металлическая труба, которую прикрывает металлический лист. От объектов загрязнение тянется на 100 метров. Визуально нефтяное пятно охватывает площадь в 360 кв. м.



По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения).