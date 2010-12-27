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В Китае выпустили мультяшную рекомендацию на случай ядерной войны
Сегодня, 17:02
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nadiputintseva
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В Китае выпустили мультяшную рекомендацию на случай ядерной войны

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Китайская газета выпустила мимимишные инструкции на случай ядерной войны.

6 декабря Китайская газета Jilin Daily, которую выпускают в провинции Цзилинь, находящейся на границе с Северной Кореей, поведала читателям о том, как спастись в случае Ядерного удара, сообщает "Медуза".

Целую полосу заняла статья под заголовком "Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты". Первое, что советуют гражданам Китая, закрыть окна и двери, а также укрыться под кроватью или столом.

Если жители в этот момент окажутся около водоемов, то стоит незамедлительно прыгнуть в воду.

На улицу необходимо выходить в маске и защитной одежде, а по возвращению домой – помыться и  почистить уши.

Текст инструкции сопроводили наглядными мультяшными иллюстрациями.       

В Китае выпустили мультяшную рекомендацию на случай ядерной войны    

Фото: Twitter / China Newz‏

Теги: мировые новости , ядерная война , ядерное оружие
Категории: Мировые новости

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