В Китае выпустили мультяшную рекомендацию на случай ядерной войны    

Китайская газета выпустила мимимишные инструкции на случай ядерной войны.

6 декабря Китайская газета Jilin Daily, которую выпускают в провинции Цзилинь, находящейся на границе с Северной Кореей, поведала читателям о том, как спастись в случае Ядерного удара, сообщает "Медуза".

Целую полосу заняла статья под заголовком "Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты". Первое, что советуют гражданам Китая, закрыть окна и двери, а также укрыться под кроватью или столом.

Если жители в этот момент окажутся около водоемов, то стоит незамедлительно прыгнуть в воду.

На улицу необходимо выходить в маске и защитной одежде, а по возвращению домой – помыться и почистить уши.

Текст инструкции сопроводили наглядными мультяшными иллюстрациями.

Фото: Twitter / China Newz‏