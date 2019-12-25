Хуа Чуньин выступила с заявлением после указа Зеленского о признании завода госсобственностью.

В Китае прокомментировали указ о национализации "Мотор Сич" на Украине. Об этом на ежедневном брифинге во внешнеполитическом ведомстве сообщила официальный представитель Хуа Чуньин. Она попросила у Киева соблюдать законные права и интересы иностранных инвесторов. Дипломат прокомментировала подписание Владимиром Зеленским указ о возвращении завода в государственную собственность.

Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы. Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР

Напомним, что китайские инвесторы выкупили 56 процентов акций ПАО "Мотор Сич" в 2016 году. А августе 2019 года документы о сделке направились в Антимонопольный комитет Украины. В середине марта СНБО принял постановление о возвращении предприятия в госсобственность. Секретарь Совета безопасности Алексей Данилов уточнил, что лица, которые вкладывали средства в это предприятие, получат компенсацию.

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР.

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