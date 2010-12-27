Китаец убил новорожденного внука, напоив его в шутку алкоголем

Семья собралась отметить прибавление в семье за праздничным столом.

В Пекине родной дедушка в шутку дал месячному внуку алкоголем, тем самым убив его.

В Пекине семья собралась за большим праздничным столом, чтобы отметить прибавление в семействе. Внуку на момент празднования исполнился 1 месяц. Новоиспеченный дедушка поднял бокал с алкоголем и сказал тост. Кто-то из гостей пошутил, что дедушка не может пить без внука. Тогда глава семьи дал младенцу алкоголь из своего бокала.

Мать ребенка тут же забрала малыша. Через полчаса малыш перестал дышать. В больнице, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. Вскрытие показало, что младенец умер от отравления алкоголем.

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Фото: pixabay