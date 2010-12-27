В Кировском районе женщина попыталась заколоть сожителя

Нетрезвая женщина решила закончить ссору с возлюбленным, зарезав его.

Вечером 19 ноября в Кировском районе пьяная петербурженка ранила ножом в сердце своего сожителя. Инцидент произошел в одной из квартир дома номер 134 корпус 4 по Ленинскому проспекту.

Представители правоохранительных органов сообщили, что конфликт между молодыми людьми произошел на почве алкогольного опьянения. Неработающая 39-летняя женщина ударила 35-летнего петербуржца холодным оружием в область груди.

В результате нападения мужчина был госпитализирован. Врачи определили состояние пациента как тяжелое. Потерпевший находится в медицинском учреждении с колото-резаной раной. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.