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В Кировском районе женщина попыталась заколоть сожителя
Сегодня, 13:33
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lesjasap
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В Кировском районе женщина попыталась заколоть сожителя

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Нетрезвая женщина решила закончить ссору с возлюбленным, зарезав его.

Вечером 19 ноября в Кировском районе пьяная петербурженка ранила ножом в сердце своего сожителя. Инцидент произошел в одной из квартир дома номер 134 корпус 4 по Ленинскому проспекту. 
 
Представители правоохранительных органов сообщили, что конфликт между молодыми людьми произошел на почве алкогольного опьянения. Неработающая 39-летняя женщина ударила 35-летнего петербуржца холодным оружием в область груди. 
 
В результате нападения мужчина был госпитализирован. Врачи определили состояние пациента как тяжелое. Потерпевший находится в медицинском учреждении с колото-резаной раной. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. 
Теги: кировский район , ленинский проспект , нападение , нож , холодное оружие
Категории: Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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