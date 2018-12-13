В Кировском районе в ДТП с участием пяти авто пострадали трое

Сегодня, 29 мая, примерно в восемь часов утра в Кировском районе на улице Лени Голикова 62 произошло столкновение пяти легковых автомобилей марок "Фольксваген", "Додж", "Рено", "Хундай" и "Тайота". В результате ДТП пострадали трое.
По словам сотрудника правоохранительных органов, водитель "Рено" сейчас находится в клинике, медики оценивают его состояние как средней тяжести. Такие же формы травм имеются у водителя "Додж" и пассажира "Хундай".
В настоящее время по данному факту проводится следственная проверка.
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