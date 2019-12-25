В библиотеке Кировского района состоится open – tаlk "Стиховидение"

На мероприятие приглашаются читатели Кировского района и Петербурга, любители стихов, начинающие поэты, сотрудники ЦБС города и регионов.

В Кировском районе Петербурга состоится open – tаlk "Стиховидение" в рамках проекта "Поэтический салон"

В Библиотечно-культурном комплексе им. А.В. Молчанова (Ленинский пр., 115,) 26 ноября 2021 года в 16:00 состоится презентация совместного проекта Централизованной Библиотечной системы Кировского района (ЦБС Кировского района) и редактора, автора и ведущей, журналиста, члена Санкт-Петербургского Союза Журналистов, поэта Ирины Нэртис "Стиховидение". Встреча пройдёт в формате open – talk.

На первом open – talk Ирина расскажет о себе, представит свой проект "Стиховидение" и одноимённый YouTube-канал.

На мероприятие приглашаются читатели Кировского района и Петербурга, любители стихов, начинающие поэты, сотрудники ЦБС города и регионов. Мероприятие будет доступно в режиме телемоста с трансляцией в системе Пеликан и на YouTube-канале ЦБС Кировского района "Biblio FM".

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна регистрация по телефону (812) 752-01-29 (с пн. по пт. с 10:00 до 18:00).

Фото: ВКонтакте / Библиотечно-культурный комплекс. Кировский район