В Кировском районе произошло ДТП с пятью машинами и маршруткой

В Кировском районе Петербурга случилось крупное ДТП, в котором столкнулись шесть машин. Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Авария случилась на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов днем 27 августа. Там друг в друга врезались пять легковушек и маршрутка К-165.
По данным очевидцев, водитель "Форда" пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Отмечается, что именно эта машина пострадала больше остальных. Информация о пострадавших в аварии в настоящее время уточняется.
Фото и видео: vk.com/spb_today