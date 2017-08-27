В Кировском районе произошло ДТП с пятью машинами и маршруткой

Информация о пострадавших в крупной аварии в настоящее время уточняется.

В Кировском районе Петербурга случилось крупное ДТП, в котором столкнулись шесть машин. Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов днем 27 августа. Там друг в друга врезались пять легковушек и маршрутка К-165.

По данным очевидцев, водитель "Форда" пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Отмечается, что именно эта машина пострадала больше остальных. Информация о пострадавших в аварии в настоящее время уточняется.

Фото и видео: vk.com/spb_today