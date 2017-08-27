Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 16:28
0
mari_dolbish
446
Код вставки плеера

В Кировском районе произошло ДТП с пятью машинами и маршруткой

0
 
 

Информация о пострадавших в крупной аварии в настоящее время уточняется.

В Кировском районе Петербурга случилось крупное ДТП, в котором столкнулись шесть машин. Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов днем 27 августа. Там друг в друга врезались пять легковушек и маршрутка К-165.

По данным очевидцев, водитель "Форда" пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Отмечается, что именно эта машина пострадала больше остальных. Информация о пострадавших в аварии в настоящее время уточняется. 

Фото и видео: vk.com/spb_today

Показать на карте
Теги: авария в спб , авария с маршруткой , маршрутка дтп , массовое дтп
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5