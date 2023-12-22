В Кировском районе привели в порядок внутриквартальные сети

Специалисты закончили монтажные работы, провели необходимые промывки и гидравлические испытания системы.

В Кировском районе Петербурга завершились работы по повышению надежности внутриквартальных сетей.Об этом сообщили в tg-канале "АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты закончили монтажные работы, провели необходимые промывки и гидравлические испытания системы. Здания в районе улицы Калинина, Промышленной и Молвинским садом обеспечили теплоснабжением по обновленным участкам тепловой сети.

Главной задачей сотрудников АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" стала полная перекладка 70 метров изношенного участка "квартал 192-195" на трубы нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности. Специалисты выполнили задание. Благодаря проведенным работам будут снижены тепловые потери, современная изоляция позволяет предотвратить развитие коррозии.

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Фото: Telegram / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"