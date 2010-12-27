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В Кировском районе пожилые супруги сгорели заживо в частном доме
Сегодня, 9:31
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lesjasap
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В Кировском районе пожилые супруги сгорели заживо в частном доме

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Пожар в Ленобласти закончился двумя смертями.

В Ленинградской области престарелые супруги погибли в пламени. Пожилые люди не смогли выбраться из пожара в собственном частном доме и сгорели заживо. Трагедия произошла в поселке Назия Кировского района около шести часов вечера 25 апреля. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Местные жители рассказали, что жилое здание по пятой линии полностью выгорело, как и пристройка к нему. На месте работали спасательные службы в составе восьми человек и двух машин спецтехники. По данным огнеборцев, пострадало 66 квадратных метров площади. Пожар удалось ликвидировать спустя час после приезда экстренной службы. 

На пепелище специалисты обнаружили обгоревшие останки двух тел. Предположительно - это хозяева дома, 85-летний мужчина и 88-летняя женщина. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают причину возгорания. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: кировский район , ленобласть , погибли люди , пожар
Категории: Новости СПб

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