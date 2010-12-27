В Кировском районе пожилые супруги сгорели заживо в частном доме

Пожар в Ленобласти закончился двумя смертями.

В Ленинградской области престарелые супруги погибли в пламени. Пожилые люди не смогли выбраться из пожара в собственном частном доме и сгорели заживо. Трагедия произошла в поселке Назия Кировского района около шести часов вечера 25 апреля. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Местные жители рассказали, что жилое здание по пятой линии полностью выгорело, как и пристройка к нему. На месте работали спасательные службы в составе восьми человек и двух машин спецтехники. По данным огнеборцев, пострадало 66 квадратных метров площади. Пожар удалось ликвидировать спустя час после приезда экстренной службы.

На пепелище специалисты обнаружили обгоревшие останки двух тел. Предположительно - это хозяева дома, 85-летний мужчина и 88-летняя женщина. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают причину возгорания.

Фото: Piter.tv

